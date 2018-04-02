Ещё
Обзор инопрессы. Посольства еще открыты, а телефоны не отключены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обзор инопрессы. Посольства еще открыты, а телефоны не отключены 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти может встретиться с начальником Генштаба российских Вооруженных сил генералом Валерием Герасимовым, прогнозирует портал Atlantico. Россия и НАТО стремятся вести диалог. Генералы попытаются устранить опасность новой «холодной войны».
Однако разногласия сторон имеют далеко не тактический характер, который могут избежать военачальники даже высокого ранга. Сильная напряженность и опасность инцидентов ощущаются на восточных границах Европы, по оси Балтика — Черное море, а также на обширной дуге от Арктики до Средиземного моря через северную Атлантику. Стороны демонстрируют политическую решимость и испытывают реакцию соперника.
Как полагает автор статьи, доктор наук Жан-Сильвестр Монгренье, эта напряженность вписывается в более широкий контекст новой «холодной войны» — состояние мира и войны одновременно, которую Запад заметил с большим опозданием. В Кремле хотят расплатиться за развал Советского Союза, называя его геополитической катастрофой.
Ухудшение двусторонних отношений — это не следствие взаимного недопонимания. В современных условиях трудно представить, что встреча генералов позволит нормализовать диалог. Для этого необходимо урегулировать геополитические конфликты, существующие между Россией и Западом, в частности, на Украине. Это требует смены политических установок Кремля и стратегии властей. Такие цели достигаются только на встречах самого высокого уровня.
Что касается каналов коммуникации, то у России и Запада их достаточно. Посольства еще открыты, а телефоны не отключены. Есть все условия для того, чтобы избежать ошибок или исправить их, полагает автор статьи французского портала.
BFM.RU: последние новости
Ситуация в Волоколамске: детей вывезут из города Минобороны успешно испытало новую противоракету Умер художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля149
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России469
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве13
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»351
Дрон «Почты России» врезался в дом79
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
00:38
Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
Политика
01:00
МЦК перевезло более 10 млн пассажиров в марте
Новости Москвы
02:55
В Москве внезапно наступит май
Погода Новости Москвы
03:37
Картонного Слуцкого посадили в автозак
Политика
03:02
Жириновский приветствовал отставку Тулеева
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение