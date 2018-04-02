Обзор инопрессы. Посольства еще открыты, а телефоны не отключены

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти может встретиться с начальником Генштаба российских Вооруженных сил генералом Валерием Герасимовым , прогнозирует портал Atlantico. Россия и НАТО стремятся вести диалог. Генералы попытаются устранить опасность новой «холодной войны».

Однако разногласия сторон имеют далеко не тактический характер, который могут избежать военачальники даже высокого ранга. Сильная напряженность и опасность инцидентов ощущаются на восточных границах Европы, по оси Балтика — Черное море, а также на обширной дуге от Арктики до Средиземного моря через северную Атлантику. Стороны демонстрируют политическую решимость и испытывают реакцию соперника.

Как полагает автор статьи, доктор наук Жан-Сильвестр Монгренье, эта напряженность вписывается в более широкий контекст новой «холодной войны» — состояние мира и войны одновременно, которую Запад заметил с большим опозданием. В Кремле хотят расплатиться за развал Советского Союза, называя его геополитической катастрофой.

Ухудшение двусторонних отношений — это не следствие взаимного недопонимания. В современных условиях трудно представить, что встреча генералов позволит нормализовать диалог. Для этого необходимо урегулировать геополитические конфликты, существующие между Россией и Западом, в частности, на Украине . Это требует смены политических установок Кремля и стратегии властей. Такие цели достигаются только на встречах самого высокого уровня.

Что касается каналов коммуникации, то у России и Запада их достаточно. Посольства еще открыты, а телефоны не отключены. Есть все условия для того, чтобы избежать ошибок или исправить их, полагает автор статьи французского портала.