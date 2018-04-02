Китайская космонавтика принесет много сюрпризов, считает эксперт

Китайская космонавтика активно развивается, и не только в пилотируемой области, за её достижениями и проводимыми экспериментами следует пристально следить, считает академик Российской академии космонавтики Александр Железняков

Утром в понедельник первая китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» завершила свое существование, сгорев в атмосфере Земли над южной частью Тихого океана.

«Китайская космическая программа последние годы активно развивается. У них много достижений, если брать орбитальную станцию, то модуль «Тяньгун-2″, почти два года уже летает, эксперименты проводятся, в следующем году должно начаться строительство многомодульной станции», — сказал Железняков.

По его словам, «у китайцев есть и другие достижения», такие как готовящаяся к полету к Луне межпланетная станция «Чанъэ-5», которая должна будет сесть на поверхность спутника и вернуть немного лунного грунта на Землю, а также проект марсианской миссии.

Помимо этого, стоит следить за развивающейся китайской программой по запуску прикладных спутников, считает Железняков. «В плане запусков прикладных спутников они сейчас активно этим занимаются и запускают довольно много аппаратов, проводят эксперименты, в том числе и по квантовой связи, по наблюдениям за другими галактиками», — отметил он.

«Китайская программа очень активно развивается и надо за ней следить, она еще много сюрпризов принесет… Это третья сейчас по развитости космонавтика мира, она уже значительно опережает и японскую и европейскую», — добавил эксперт.