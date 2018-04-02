Тонны мусора после челябинских субботников отправят на так и не закрытую свалку

Как сообщил на аппаратном совещании в администрации города начальник управления ЖКХ Челябинска Владимир Жучков, уборочная кампания продлится с 1 апреля по 1 июня. Однако первые зримые результаты должны быть получены уже в ближайшие дни: дело в том, что 6-8 апреля город принимает чемпионат мира по танцевальному спорту, за ним последует чемпионат мира по хоккею среди юниоров, так что власти озабочены тем, чтобы показать город с лучшей стороны перед спортсменами из 37 стран.

«На сегодня создан организационный комитет, штабы при районных администрациях, — доложил главе города Владимир Жучков. — Запланированы уборка придомовых территорий, объектов улично-дорожной сети, территории муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы, кладбищ, будут приведены в надлежащее состояние памятники. Особое внимание — выносу грязи со строительных объектов на проезжую часть, внешнему виду торговых объектов, состоянию территории вдоль наружных инженерных сетей, уборке объявлений и афиш с заборов, стен, деревьев, ограждений. Штабы будут контролировать состояние контейнерных площадок, вывоз стихийных накоплений мусора, спиленных веток, мешков с собранным мусором».

Отметим, недавно избранный региональный оператор по обращению с отходами для Челябинского кластера, ООО «Центр коммунального сервиса», в весеннем субботнике участия не примет. Как пояснили корреспонденту «ФедералПресс» в ООО «ЦКС», на сегодня предприятие ведет работу по информированию населения о своем появлении и заключает договоры с подрядными организациями. К работе регоператор приступит только когда будет определен тариф на его услуги, так что весенний субботник в 2018 году пройдет «по старинке»: чиновники будут по мере сил привлекать к уборке граждан, коллективы предприятий и общественные организации, а МУП «Горэкоцентр» должен организовать своевременный вывоз собранного мусора. Напомним, в 2017 году итогом субботника стали 85 тысяч кубометров мусора.

По словам главы города Евгения Тефтелева, собранные отходы будут по-прежнему вывозиться на челябинскую свалку: других вариантов у городских властей до начала работы регоператора нет. Напомним, свалка, объем которой на сегодня оценивается в 64 миллиона кубометров мусора, должна быть закрыта в течение 2018 года, однако пока выполнен только один пункт из поэтапной программы ее ликвидации: с 1 января свои отходы на городскую «мусорку» перестали свозить бюджетные организации.