В Госдуме пообещали обязать ТЦ перенести кинотеатры на нижние этажи

Госдума планирует уже в 2018 году обязать владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Об этом сообщил зампредседателя комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире телеканала «Россия 1». Депутат выразил надежду, что до конца весенней сессии комиссия сформулирует текст поправок, закон уточнят и примут до конца года.

«Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году (торговые центры) уже приступят к соответствующей реорганизации», — приводит его слова ТАСС

Выборный также заявил о намерении Госдумы усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.