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В Госдуме пообещали обязать ТЦ перенести кинотеатры на нижние этажи
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В Госдуме пообещали обязать ТЦ перенести кинотеатры на нижние этажи 

RT на русском 1 час назад
Фото: Русская Весна
Госдума планирует уже в 2018 году обязать владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Об этом сообщил зампредседателя комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире телеканала «Россия 1». Депутат выразил надежду, что до конца весенней сессии комиссия сформулирует текст поправок, закон уточнят и примут до конца года.
«Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году (торговые центры) уже приступят к соответствующей реорганизации», — приводит его слова ТАСС.
Выборный также заявил о намерении Госдумы усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, жертвами которого стали 64 человека.
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