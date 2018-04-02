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Госдума обяжет торговые центры перенести кинотеатры и детские центры на первый этаж
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Госдума обяжет торговые центры перенести кинотеатры и детские центры на первый этаж 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Руководителям торговых центров в России, возможно, придется приступить к реорганизации и перенести детские зоны и кинозалы на первый этаж уже в текущем году. По крайней мере, соответствующие законодательные инициативы в Госдуме планируют рассмотреть в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы. Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году торговые центры уже приступят к соответствующей реорганизации,
— заявил в эфире телеканала «Россия 1» Анатолий Выборный, обсуждая необходимость переноса детских зон и кинозалов на первые этажи ТЦ.
По его словам, в Госдуме также активно обсуждаются меры по усилению уголовной ответственности за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Напомним, что ранее с инициативой запретить размещать детские игровые зоны и кинотеатры выше второго этажа выступили депутаты Госдумы Евгений Ревенко, Дмитрий Сазонов и Юрий Швыткин. Они даже обратились в Министерство строительства и ЖКХ РФ.
Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» разгорелся 25 марта. Его жертвами, по официальным данным, стали 64 человека, среди которых 41 ребенок. Трагедия получила большой резонанс в обществе. Музыкант и певец Максим Фадеев даже специально записал песню для родственников погибших детей.
Фото: shutterstock.com
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