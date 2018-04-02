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Уборку газонов проведут в Воскресенском
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Уборку газонов проведут в Воскресенском 

Префектура ТиНАО города Москвы 38 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
На территории Воскресенского с 1 по 30 апреля пройдут работы по уборке газонов.
— В рамках месячника по благоустройству будут организованы масштабные мероприятия по приведению в порядок территории поселения после зимнего периода. В первую очередь специалисты организуют уборку газонов на территории поселка Воскресенское, — рассказал сотрудник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения.
Он добавил, что, кроме того, специалисты проведут работы по покраске газонных ограждений и урн.
Отметим, что в рамках программы по благоустройству к концу месяца с территории Воскресенского вывезут весь мусор.
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