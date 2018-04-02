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Пойманные с кораллами в Таиланде туристки вернулись в Новосибирск
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Пойманные с кораллами в Таиланде туристки вернулись в Новосибирск 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские туристки, арестованные за хранение кораллов тайской полицией, вернулись в Новосибирск. 20-летняя Лилия Карманова и 21-летняя Полина Ликман вылетели в Россию 23 марта.
«Нам назначили максимальный штраф 20 тысяч бат каждой (80 тысяч рублей в общем), мы оплатили его, заплатили также, чтобы нас выпустили из страны без процедуры депортации, и мы уехали», — рассказала корреспонденту НГС Лилия Карманова в переписке в социальной сети «ВКонтакте».
Карманову и Ликман арестовали 1 февраля. Сначала им пришлось переночевать в полицейском участке, позже девушки были освобождены под залог и вынуждены были жить в съёмной квартире. 22 февраля тайский суд разрешил сибирячкам выехать на родину.
Сбор и хранение кораллов в Таиланде запрещены местным законодательством. За его нарушение грозит тюремное заключение сроком на год или крупный штраф.
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