В Югру доставили 1,5 тысяч ручек для участников «Тотального диктанта»

2 апреля 2018 года — « Почта России » отправила в Югру около 1,5 тысячи ручек для югорчан, которые будут участвовать в «Тотальном диктанте» За 2 дня коробки с письменными принадлежностями доставили в 10 муниципалитетов региона.

Такая скорость объясняется постепенной модернизацией почтового транспорта, и методов обработки отправлений. Для улучшения скорости доставки посылок с ручками для «Тотального диктанта» привлечены все виды транспорта: автомобили, поезда и самолёты. Доставкой посылок на островные регионы России занимаются паромы. До начала «Тотального диктанта» «Почта России» доставит во все регионы страны около 225 тыс. ручек. Всё это благодаря сотрудникам 200 объектов почтовой связи: 95 сортировочных станций и 82 региональных почтамтов.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция на которой любой желающий может проверить свою грамотность. Цель диктанта не просто проверить уровень письменной культуры жителей России, но и объединить всех русскоговорящих людей мира. В 2017 году «Тотальный диктант» написали более 200 тыс. русскоговорящих людей со всех стран мира. В 2018 году акция пройдёт 14 апреля и соберёт не меньше 250 тыс. человек.

Источник фотографий: пресс-служба УФПС ХМАО-Югры — филиал ФГУП «Почта России»