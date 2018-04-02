Ещё
В Югру доставили 1,5 тысяч ручек для участников «Тотального диктанта»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Югру доставили 1,5 тысяч ручек для участников «Тотального диктанта» 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
2 апреля 2018 года — «Почта России» отправила в Югру около 1,5 тысячи ручек для югорчан, которые будут участвовать в «Тотальном диктанте» За 2 дня коробки с письменными принадлежностями доставили в 10 муниципалитетов региона.
Такая скорость объясняется постепенной модернизацией почтового транспорта, и методов обработки отправлений. Для улучшения скорости доставки посылок с ручками для «Тотального диктанта» привлечены все виды транспорта: автомобили, поезда и самолёты. Доставкой посылок на островные регионы России занимаются паромы. До начала «Тотального диктанта» «Почта России» доставит во все регионы страны около 225 тыс. ручек. Всё это благодаря сотрудникам 200 объектов почтовой связи: 95 сортировочных станций и 82 региональных почтамтов.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция на которой любой желающий может проверить свою грамотность. Цель диктанта не просто проверить уровень письменной культуры жителей России, но и объединить всех русскоговорящих людей мира. В 2017 году «Тотальный диктант» написали более 200 тыс. русскоговорящих людей со всех стран мира. В 2018 году акция пройдёт 14 апреля и соберёт не меньше 250 тыс. человек.
Источник фотографий: пресс-служба УФПС ХМАО-Югры — филиал ФГУП «Почта России»
Уральский меридиан: последние новости
Без посредников. За ресурсы можно платить напрямую поставщикам УрФО: Екатеринбург глазами Аристотеля, танцы на костях и сосули Курган становится Венецией под землей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля149
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России469
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве13
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»351
Дрон «Почты России» врезался в дом79
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
00:38
Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
Политика
01:00
МЦК перевезло более 10 млн пассажиров в марте
Новости Москвы
02:55
В Москве внезапно наступит май
Погода Новости Москвы
03:37
Картонного Слуцкого посадили в автозак
Политика
03:02
Жириновский приветствовал отставку Тулеева
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение