На Стойленском ГОКе выбрали лучшего слесаря по ремонту оборудования 

На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс «Лучший слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования», в котором приняли участие более 50 работников. Конкурс направлен на повышение престижа рабочих профессий среди стойленцев.
После теоретического тестирования доступ к практическому заданию получили 10 участников. Специфика работы каждого из них сильно разнится, поэтому организаторы приняли решение за основу взять изготовление универсальной детали — шестигранной гайки ГОСТ 380-2005. За 60 минут конкурсантам нужно было выполнить все основные слесарные операции — чтение чертежа, разметку детали с использованием чертежных приспособлений, работу инструментами различного типа.
О том, как проходил практический этап конкурса, смотрите в нашем видео.
В итоге «Лучшим слесарем по ремонту и обслуживанию оборудования Стойленского ГОКа» признан работник дренажной шахты Николай Пилюгин. Второе место занял Александр Мишустин из ремонтного комплекса, третье — его коллега Сергей Коршиков. Звания «Лучший молодой рабочий» удостоен 24-летний Александр Помельников (ремонтный комплекс).
Победители состязания получили дипломы, памятные подарки и денежные премии. Помимо этого, для призеров всех профконкурсов предусмотрены надбавки в течение года к тарифной ставке за профессиональное мастерство от 20 до 30%.