На Стойленском ГОКе выбрали лучшего слесаря по ремонту оборудования

На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс «Лучший слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования», в котором приняли участие более 50 работников. Конкурс направлен на повышение престижа рабочих профессий среди стойленцев.

После теоретического тестирования доступ к практическому заданию получили 10 участников. Специфика работы каждого из них сильно разнится, поэтому организаторы приняли решение за основу взять изготовление универсальной детали — шестигранной гайки ГОСТ 380-2005. За 60 минут конкурсантам нужно было выполнить все основные слесарные операции — чтение чертежа, разметку детали с использованием чертежных приспособлений, работу инструментами различного типа.

О том, как проходил практический этап конкурса, смотрите в нашем видео.

Победители состязания получили дипломы, памятные подарки и денежные премии. Помимо этого, для призеров всех профконкурсов предусмотрены надбавки в течение года к тарифной ставке за профессиональное мастерство от 20 до 30%.