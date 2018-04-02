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В Москве неизвестный ранил ножом трёх человек и скрылся
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В Москве неизвестный ранил ножом трёх человек и скрылся 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Неизвестный «придорожный супермен» объявился вдруг в столице. И это не запоздалая первоапрельская шутка. Нынешний День смеха для трёх жителей Москвы оказался отнюдь не весёлым…
Конфликт трёх москвичей с неизвестным гражданином вспыхнул близ одного из столичных кафе. В ходе конфликта гражданин, не мудрствуя лукаво… вынул ножик из кармана и этим самым ножиком нанёс ранения своим оппонентам, после чего скрылся.
В итоге раненые теперь в больнице, а полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Об этом сообщил информационный портал «MOS. NEWS». Сам «придорожный супермен» пока не найден…
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