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Замечательная игра Вашингтона
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Замечательная игра Вашингтона 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Москва заявила, что готова к диалогу по Донбассу. И тут же спецпредставитель США Курт Волкер сообщил, что уже на апрель — май планирует визит на Донбасс В недавнем интервью Волкера есть две очень тесно связанные вещи. По сути, это анонс его следующей встречи с Владиславом Сурковым. Но решение о том, состоится ли эта встреча, будет принято только по результатам поездки Волкера на Донбасс.
США здесь начинают операцию, которую я бы условно назвал «Дрессировщик». У дрессировщика всегда есть два инструмента — кнут и пряник. Высылка российских дипломатов по всему миру — это кнут. Встреча Сурков — Волкер — это кусок сахара.
Логика Соединенных Штатов такова: Россия сказала, что готова к диалогу — о'кей, сейчас мы посмотрим, давайте сядем и поговорим. А дальше будем действовать в зависимости от того, что вы скажете за этим столом переговоров.
Если ничего конструктивного не предложите — значит, снова вытащим кнут. И будем хлестать ним до тех пор, пока не увидим настоящего желания вести этот диалог.
Умение комбинировать силовые методы и методы поощрения — это тот принцип, который сейчас входит во внешнюю (и внутреннюю) политику США, стран Европы и мира в целом. Кстати, Украина тоже посоветовал бы перенимать такой опыт. А особенность ситуации еще в том, что она происходит на фоне фактического начала новой холодной войны и гонки вооружений.
Поэтому, если честно, я получаю удовольствие, когда наблюдаю за такой политикой Вашингтона. Козырь США в том, что они переходят к Соединенным Штатам периода силы. Кремль тем временем уверенно возвращается к советской модели своего существования.
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