В Думу внесли проект о блокировке интернет-ресурсов за отказ удалять порочащие сведения

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Группа депутатов фракции "Единая Россия" во главе с руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла на рассмотрение Госдумы проект закона, которым позволяется ограничивать доступ к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица. Информация об этом опубликована в понедельник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно пояснительной записке, они направлены на повышение уровня исполнения предписаний, содержащих требования об удалении сведений, распространенных в интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица.

В сопроводительных документах отмечается, что по ст. 152 Гражданского кодекса РФ в том случае, если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными в интернете, он вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения. «Между тем, специфика распространения информации в сети Интернет требует наличия в законодательстве специальных механизмов для исполнения судебных решений, что является обеспечением реализации конституционных прав каждого на судебную защиту», — указывают авторы.

В этой связи законопроектом предлагается ввести конкретные нормы выполнения судебных предписаний по удалению сведений в интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию. В частности, «в случае, когда лицо, распространившее не соответствующую действительности информации, по истечении срока, установленного для добровольного выполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении доступных в сети Интернет сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица, не приняло меры для пресечения или запрещения дальнейшего распространения таких сведений путем их удаления, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа».

"Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации", — заключается в пояснительной записке.