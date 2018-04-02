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Тариф «Бесплатный»: в Платове изменили работу парковки
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Тариф «Бесплатный»: в Платове изменили работу парковки 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В донской аэрогавани разрешили встречающим и провожающим пассажиров бесплатно на час оставлять автомобили в зоне кратковременного ожидания. Нововведение, которое также коснется и такси, действует со 2 апреля.
Зона краткосрочного ожидания расположена на центральной парковке и рассчитана на 300 автомобилей. По истечении часа будет действовать тариф Р2: нахождение авто на парковке от 1 до 2 часов — 200 рублей, от 2 до 3 часов — 400 рублей, от 3 до 24 часов — 600 рублей, нахождение машины на парковке свыше 24 часов — 400 рублей сутки.
— С учетом продолжающегося роста пассажиропотока было принято решение расширить и оптимизировать парковочное пространство аэропорта, — прокомментировал исполнительный директор международного аэропорта Платов Сергей Краснов.
В Платове работают и другие парковки: краткосрочный паркинг (Р1) с почасовой оплатой (тариф от 200 рублей за час), посуточная долгосрочная парковка (Р3 — тариф от 500 рублей за сутки) и зона высадки/посадки пассажиров непосредственно перед зданием терминала (первые 15 минут бесплатно).
10% мест выделено для парковки автомобилей людей с ограниченными возможностями здоровья. Для этой категории граждан парковка бесплатна.
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