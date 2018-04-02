Багаева: осетины Казахстана проведут вечер памяти Коста Хетагурова

Багаева\: осетины Казахстана проведут вечер памяти Коста ХетагуроваКазахстан — большая страна, которую вместе с титульной нацией населяют и другие народы. Живут там и осетины.

Джульетта Багаева из Алма-Аты рассказала нашему радио о праздниках и мероприятиях, в которых участвуют представители «Иры Ныхас» и «Совета матерей».

"1 мая мы примем участие в празднике, посвященном народам Казахстана. Выставим предметы национальной культуры и быта, музыкальные инструменты, картины и книги", — добавила Джульетта Герасимовна.