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Срочно: Абий Ахмед назначен новым премьер-министром Эфиопии
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Срочно: Абий Ахмед назначен новым премьер-министром Эфиопии 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Аддис-Абеба, 2 апреля /Синьхуа/ — В понедельник парламент Эфиопии назначил председателя правящего Революционно-демократического фронта эфиопских народов /РДФЭН/ Абий Ахмеда новым премьер-министром страны.
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