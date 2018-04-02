Тяжкая доля. Омск занял второе место в Сибири по числу недостроев

В Сибирском федеральном округе Омская область заработала не слишком почётное «серебро» по количеству проблемных домов с обманутыми участниками долевого строительства. Первенствует столица макрорегиона — Новосибирская область . В феврале Минстрой России упростил процедуру получения потенциальными жильцами статуса обманутых дольщиков, а значит, количество таковых в Омской области может вырасти.

Бюджетники отпущения

Дом на ул. Мишина, 8 строило уже ликвидированное предыдущим губернатором Виктором Назаровым Агентство жилищного строительства, созданное для господдержки населению в приобретении жилья. АЖС не существует почти два года, а будущие жильцы дома на ул. Мишина всё ещё ждут ввода в эксплуатацию своего здания.

«Этот дом предназначался для бюджетников, которые в своё время получили беспроцентные ссуды. А сейчас им выставляют счета по «доходам», которые они поимели от этих ссуд. Выставляют людям по 25-30 тыс. руб. долга. О какой беспроцентной ссуде может идти разговор? — возмущён дольщик Сергей Черкасов . — Раз дом строило правительство области, по большому счёту, оно и обмануло людей. Сейчас вопрос пытается решить уже новая администрация. Хотя здание в тяжёлом состоянии: коробка стоит, а крыши нет. По заключению экспертизы, на объекте обнаружены прослабленные несущие колонны, перекрытия и несущие стены. При этом дом аварийным так и не признан».

По словам жильцов, внутренние стены стоят без раствора, они не соединены с наружной кладкой. Как грустно шутят владельцы проблемных квадратных метров, дом стоит на честном слове.

«Сейчас хотят провести очередную экспертизу, а дольщиков минстрой всеми правдами и неправдами надеется запихнуть в этот дом, хотя было распоряжение врио губернатора Александра Буркова о том, что людям нужно представить квартиры в других домах. Оно пока не исполнено», — рассказывает Черкасов.

«А нас правительство Омской области обмануло дважды, — с ироничной гордостью говорит дольщица микрорайона Жилой парк «Врубелево» Елена Ильина. — Один раз, когда в 2010 году разрешили сдать наш дом без коммуникаций, тепла и электричества. Второй — когда подписали с инвестором соглашение, что нас переведут из недостроя в первый по всем правилам построенный дом. Нас «перевели», но в мае 2018 года будут выселять. А ведь люди переехали, сделали ремонт, но сейчас бывший инвестор вывел всё свое имущество, выставил микрорайон с земельными участками на продажу. Видимо, нам придётся переезжать в палатки».

Продуманные выходы

«По сведениям «дорожной карты», которая составлена региональным правительством, в Омской области числится 31 проблемный дом, — пояснила председатель рабочей группы омского регионального общественного движения «Союз участников долевого и паевого строительства» Илона Сапожникова. — Но фактически нужно говорить о 35 домах. А раз Минстрой России расширил критерии, это поможет людям и их домам получить путёвку в «дорожную карту». Вообще, ожидается увеличение количества недостроенных домов, которых станет по меньшей мере 40».

По статистике омского минстроя, обманутых дольщиков в регионе около 3000 человек. С признанием увеличения числа проблемных домов, несомненно, вырастет и количество людей, брошенных застройщиками.

Общественники предлагают свою схему достройки проблемных домов, которую лоббируют на уровне федерации.

«Наше видение заключается в следующем. Чтобы достраивать дома — нужны деньги, а они у многих дольщиков на исходе. Значит, мы просим, чтобы нашим застройщикам-спасателям были предоставлены преференции, — разъясняет Сапожникова. — Например, выданы разрешения и заказы на строительство социальных объектов (школ, детских садов стадионов, дорог, больниц). Заходя на этот соцобъект, застройщики гарантированно получают оплату за свою работу, и 5-8% из этой суммы они должны будут направлять на достройку проблемных объектов. Естественно, помимо этих небольших денег застройщику для окончания работ требуется льготное кредитование в рамках программы, которая может быть разработана федеральными органами».

Пока эта программа не принята, хотя и встретила хорошие отзывы на федеральном уровне. Тем не менее сейчас нужно разработать соответствующую правовую базу и провести проверку всех условий и предложений, чтобы обезопасить эту и без того проблемную сферу от новых мошенников.

«Законодательство в сфере долевого строительства должно претерпеть серьёзные изменения. Например, должны появиться компенсационные фонды и фонды поддержки, ужесточены уставные требования к застройщику и так далее, — также видит выход из ситуации в правовой сфере председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ в Омской области Сергей Плотников . — Но главное другое: долевого строительства как такового скоро не будет вовсе. Президентом дана команда Минстрою и Центробанку разработать схему проектного финансирования или, как его ещё называют, банковского сопровождения. Мы с вами будем покупать готовые квартиры».

Однако такой переход в один день не оформить, к тому же требуется помощь целой армии уже брошенных дольщиков.

«Я не верю в вариант, который предлагает госпожа Сапожникова, — продолжает Плотников. — Судите сами: в Омске за счёт бюджета в этом году будет построено две школы. И 5-8% от госзаказа на их строительство для долевиков — это крохи! Мы видим решение иначе: должна появиться федеральная программа с участием регионов, где каждому дому будет оказано содействие, чтобы в течение пяти лет дома были построены».

«Дорожная карта» проблемных домов в Омске (по состоянию на конец марта 2018 года