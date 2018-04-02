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Диалог со Всемирным экономическим форумом будет продолжен в Санкт-Петербурге
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Диалог со Всемирным экономическим форумом будет продолжен в Санкт-Петербурге 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Женеве состоялась встреча директора Фонда «Росконгресс» Александра Стуглева с управляющим директором Всемирного экономического форума Берге Бренде. Были рассмотрены возможности для дальнейшего развития сотрудничества на форумном треке, в частности в рамках Петербургского международного экономического форума и Всемирного экономического форума в Давосе.
"У нас есть положительный опыт взаимодействия в рамках организации «Русского дома» в Давосе. Мы ожидаем широкую программу участия наших партнеров в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Уверен, что ПМЭФ-2018 станет еще одним примером успешного сотрудничества с нашими коллегами. На протяжении нескольких лет нас связывают партнерские взаимоотношения, которые мы постараемся поддерживать и развивать в дальнейшем", — отметил директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.
В 2018 году Фонд «Росконгресс» организовал «Русский дом» в Давосе в статусе официальной российской резиденции. Это стало возможным благодаря подписанному на ПМЭФ-2017 меморандуму о сотрудничестве между Фондом «Росконгресс» и Международной организацией по частно-государственному партнерству «Всемирный экономический форум». Гостями «Русского дома» стали более тысячи человек. Подробности — на официальном сайте «Русского дома»houserussia.com.
Петербургский международный экономический форум 2018 года состоится в Санкт-Петербурге 24—26 мая.
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