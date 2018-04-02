Карантин продлен в некоторых учебных заведениях Саратова 

Учащиеся ряда средне-профессиональных заведений областного центра продолжают оставаться на домашнем обучении.
Об этом интернет-изданию Саратова сообщили читатели, утверждающие, что студенты некоторых колледжей в связи с высокой заболеваемостью в данных учреждениях не вышли на занятия.
Напомним, обучение в вузах и сузах было прервано с 27-го марта текущего года. Причиной ухода на карантин стал резкий подъем заболеваемости среди детей и подростков гриппом и ОРВИ. Уточнялось, что вернуться в учебные корпусы все должны уже 3 апреля.
В понедельник 2 апреля в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области сообщили, что в вузах занятия возобновятся в срок. Возвращаются также за парты в первых числах апреля и школьники, которые карантинили с 21 марта с переходом на весенние каникулы. Зато студенты некоторых колледжей все еще продолжают болеть.