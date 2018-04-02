Карантин продлен в некоторых учебных заведениях Саратова

Учащиеся ряда средне-профессиональных заведений областного центра продолжают оставаться на домашнем обучении.

Об этом интернет-изданию Саратова сообщили читатели, утверждающие, что студенты некоторых колледжей в связи с высокой заболеваемостью в данных учреждениях не вышли на занятия.

Напомним, обучение в вузах и сузах было прервано с 27-го марта текущего года. Причиной ухода на карантин стал резкий подъем заболеваемости среди детей и подростков гриппом и ОРВИ. Уточнялось, что вернуться в учебные корпусы все должны уже 3 апреля.