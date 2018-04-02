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В Молодежную думу идут новички
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В Молодежную думу идут новички 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
В Законодательном Собрании региона подходит к концу отбор претендентов в IVсостав Молодежном думы. Оргкомитет рассмотрел порядка 50 кандидатов, 38 из которых займут место в депутатских креслах.
Заместитель председателя Заксобрания Ольга Хохлова отметила, что с каждым годом делать выбор членам комиссии становится все труднее.
«Шесть лет назад, когда создавалась Молодежная дума, большинство проектов выглядело наивно, то сейчас очень много серьезных — почти готовых законопроектов. С точки зрения юридического обоснования, они еще слабоваты, но вполне реалистичны для дальнейшей проработки», — рассказала Хохлова.
Каждому кандидату члены комиссии дают пять минут для защиты своих проектов, а потом решают давать ли молодому парламентарию место в думе.
Члены III созыва Молдумы — опытные депутаты, которые знают, как представить свой законопроект опытным парламентариям. Владислав Баринов предложил ужесточить наказание за переход дороги в неположенном месте до 5 тысяч рублей. Полина Касаткина рассказала о своем проекте — саммите молодых законодателей ЦФО «Политический рубеж», который пройдет во Владимире в середине мая.
Старшеклассница из 31 школы областного центра Анастасия Серавнина — новичок в законодательных инициативах, но как отметили члены комиссии, ее проект заслуживает внимания на федеральном уровне.
Школьница предлагает запретить пользоваться во время уроков смартфонами, планшетами и другими гаджетами с функцией компьютера. Анастасия провела опрос среди школьников, который показал, что интернет и социальные сети отвлекают от учебы, портят успеваемость, а половина опрошенных и вовсе уверены, что мобильники в школе не нужны.
«Я думаю, вполне можно обойтись обычными кнопочными телефонами, чтобы в случае чего была возможность позвонить или отправить смс родителям», — отметила Анастасия.
Итоги отборочных туров будут подведены уже на этой неделе, после чего Оргкомитет огласит новый состав Молодежной думы, первое заседание которой состоится в конце апреля.
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