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Ленинградский мост приведут в порядок к саммиту ШОС
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Ленинградский мост приведут в порядок к саммиту ШОС 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
К саммиту ШОС и БРИКС в Челябинске реконструируют Ленинградский мост. Его включили в план работ к проведению главного события 2020 года.
— По заказу управления дорожного хозяйства выполняется проектирование реконструкции. Конкретные сроки и очередность проведения дорожно-строительных работ на объектах улично-дорожной сети города, включенных в дорожную карту, будут определены ориентировочно через месяц, — сообщил начальник управления Александр Шабалин.
Вероятнее всего, активные работы на мосту начнутся в 2019 году, поскольку в управлении сообщали, что в 2018 году его реконструировать не будут.
Между тем до конца года будет возведена третья очередь развязки Братьев Кашириных — Труда — Российская. Закрытие на реконструкцию Ленинградского моста в 2018 году может повлечь дорожный коллапс.
На прошлой неделе губернатор Челябинской области Борис Дубровский на заседании коллегии Минтранса в Москве 28 марта попросил ускорить финансирование подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Средства направят на реконструкцию аэропорта и ремонт дорог.
Городской сталежелезобетонный мост через реку Миасс был разработан в 1950 г., сдан в эксплуатацию в 1953 г. Полная ширина моста составляет 25,28 м. Полная длина — 188,66 м. На данный момент срок эксплуатации искусственного сооружения 63 года. Обследования Ленинградского моста проводились в 1983, 1991, 2004, 2015 и 2016 годах. Также в 1992 году институтом «Проектмостреконструкция» был разработан проект капитального ремонта сооружения, реализованный в 1996 году.
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