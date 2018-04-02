Ленинградский мост приведут в порядок к саммиту ШОС

БРИКС в К саммиту ШОС Челябинске реконструируют Ленинградский мост. Его включили в план работ к проведению главного события 2020 года.

— По заказу управления дорожного хозяйства выполняется проектирование реконструкции. Конкретные сроки и очередность проведения дорожно-строительных работ на объектах улично-дорожной сети города, включенных в дорожную карту, будут определены ориентировочно через месяц, — сообщил начальник управления Александр Шабалин.

Вероятнее всего, активные работы на мосту начнутся в 2019 году, поскольку в управлении сообщали, что в 2018 году его реконструировать не будут.

Между тем до конца года будет возведена третья очередь развязки Братьев Кашириных — Труда — Российская. Закрытие на реконструкцию Ленинградского моста в 2018 году может повлечь дорожный коллапс.

Городской сталежелезобетонный мост через реку Миасс был разработан в 1950 г., сдан в эксплуатацию в 1953 г. Полная ширина моста составляет 25,28 м. Полная длина — 188,66 м. На данный момент срок эксплуатации искусственного сооружения 63 года. Обследования Ленинградского моста проводились в 1983, 1991, 2004, 2015 и 2016 годах. Также в 1992 году институтом «Проектмостреконструкция» был разработан проект капитального ремонта сооружения, реализованный в 1996 году.