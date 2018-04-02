Воронежские экстремалы сняли на видео, как устроили пикник и «джакузи» на дрейфующей льдине

Также любители активного отдыха прокатились на вейкборде и попробовали растопить баню. Воронежские экстремалы поделились новым эффектным видео со сплавом по реке Дон на дрейфующей льдине. В это году любители активного отдыха помимо пикника, обустроили на «борту корабля» баню и «джакузи». Ролик появился на канале спортсмена-экстремала Богдана Корженевского на YouTube. Как рассказал «Вести-Воронеж» Богдан, сплав прошёл около месяца назад в районе Курского моста. Подобное путешествие по Дону на дрейфующей льдине проходит уже не первый год. В этот раз участие в нём приняли 15 человек. На подготовку у горожан ушло несколько часов. Самым трудным, говорит экстремал, было выпилить льдину. В этом году они вооружились тремя бензопилами, и в ходе работ две из них сломались.

На путешествие у воронежцев были большие планы: они собирались попариться в бане, полежать в джакузи (ванне с горячей водой), покататься на вейкборде и приготовить сазана на костре. Из них не удалось реализовать лишь посещение бани — не смогли прогреть импровизированную парильню до нужной температуры. Так что этот пункт экстремалы отложили до следующего года. В целом прогулка по Дону длилась почти день. За это время льдина раскололась на пять — шесть частей, говорит Богдан. Но экстремалы заранее знали, что так будет, поэтому предварительно просчитали — какое место будет самое безопасное для размещения костра, ванны и прочего.

В видеобзоре этого путешествия Богдан Корженевский также ответил на критику в адрес любителей подобного экстремального отдыха, мол, что они подают плохой пример молодёжи. — Это так. Но в то же время лично меня некоторые видеоролики вдохновили на занятия спортом, туризмом и прочими активностями. Так что тут больше вопрос восприятия. Если бездумно идти повторять, то это может плохо кончиться, но если найти в этом какое-то вдохновение, встать из-за компьютера и выйти из дома, то это прекрасно, — заявил спортсмен-экстремал. Также воронежец подчеркнул, что неподготовленным людям не стоит повторять такое путешествие на льдине.