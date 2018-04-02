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В Красноярском крае стало в два раза меньше призывников
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В Красноярском крае стало в два раза меньше призывников 

АиФ Красноярск 38 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Количество призывников в Красноярском крае сократилось вдвое. Об этом сообщил военный комиссар региона Андрей Лысенко.
В этом году из Красноярского края в армию отправят 1600 молодых людей. Сокращение количества призывников произошло из-за изменения в законодательстве. Теперь юношам дается отсрочка для поступления в вуз, а также отсрочка от армии предоставляется студентам на весь срок обучения.
В Красноярском крае начался военный призыв. Он продлится с 1 апреля по 15 июля. Новобранцы из нашего региона будут служить в разных субъектах РФ. Наиболее талантливые выпускники вузов отправятся в научные роты. Двадцать призывников направят в президентский полк. На альтернативную гражданскую службу планируют отправить 19 человек. Они будут служить 21 месяц. Срок обычной военной службы в армии составляет 1 год.
Уклонистов от армии в крае совсем не много — менее 300 человек, а всего на учете стоит порядка 50 тысяч парней.
Количество негодных по здоровью также стало меньше. Это связывают с распространяющимся здоровым образом жизни. Из тех, кого всё же признают не подлежащими к призыву, 30% — в связи с психическими заболеваниями, среди них наркомания. Теперь существуют приборы, позволяющие не только определить употребление наркотических веществ месяц назад, но и наименование конкретного вещества, сообщил военком. Следующими по частоте являются заболевания эндокринной системы, а именно — ожирение, из этой проблемы вытекает следующая — болезни сердечно-сосудистой системы.
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