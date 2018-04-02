Волшебный подарок вручил Российский Дед Мороз Костромской Снегурочке

Зимние волшебники и сказочные герои со всех уголков России съехались в минувшие выходные в Кострому . 31 марта свой день рождения отметила Снегурочка.

Участники шествия и гости праздника прокатились на «машине времени», поучаствовали в интерактивных программах «Аксиома волшебства», отправили письма на «Почте Снегурочки», примерили на себя роль космических туристов, сыграли в народные игры и забавы. Самой массовой частью праздника стал флешмоб. Все гости выстроились в фигуру гигантской снежинки.

Свой отзыв после встречи волшебников написал на своей странице в социальной сети Дед Мороз из Великого Устюга: «Чудесный праздник получился!». Не обошлось и без подарков. Кудесник с Вологодчины вручил внучке волшебную рамку с временами года.