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Волшебный подарок вручил Российский Дед Мороз Костромской Снегурочке
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Волшебный подарок вручил Российский Дед Мороз Костромской Снегурочке 

Вологда.рф 2 часа назад
Зимние волшебники и сказочные герои со всех уголков России съехались в минувшие выходные в Кострому. 31 марта свой день рождения отметила Снегурочка.
Торжество прошло в десятый раз. По улицам города прошли знаменитые кудесники: Российский Дед Мороз из Великого Устюга, Кыш Бабай из Казани, Тол Бабай из Удмуртии, молодой морозец Паккайне из Олонца, Василиса Премудрая из Ивановской области, царь Берендей из Переславля-Залесского, Талви Укко из Карелии, девица Метелица из Вятских Полян и Иван-царевич из Кирова, Мороз Добродеевич из Ленинградской области сообщает пресс-служба Костромы.
Участники шествия и гости праздника прокатились на «машине времени», поучаствовали в интерактивных программах «Аксиома волшебства», отправили письма на «Почте Снегурочки», примерили на себя роль космических туристов, сыграли в народные игры и забавы. Самой массовой частью праздника стал флешмоб. Все гости выстроились в фигуру гигантской снежинки.
Свой отзыв после встречи волшебников написал на своей странице в социальной сети Дед Мороз из Великого Устюга: «Чудесный праздник получился!». Не обошлось и без подарков. Кудесник с Вологодчины вручил внучке волшебную рамку с временами года.
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