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В пасхальную ночь казанцев развезут по домам на спецавтобусах
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В пасхальную ночь казанцев развезут по домам на спецавтобусах 

Казанский Портал 2 часа назад
В ночь с 7 на 8 апреля в храмах Казани пройдут пасхальные богослужения. Запланированы крестные ходы, в которых примут участие тысячи человек, рассказали на деловом понедельнике.
По окончании богослужений, в ночь с субботы на воскресенье, казанцы смогут уехать домой на общественном транспорте. От остановки «Центральный стадион» будут ходить специальные автобусы в Авиастроительный, Кировский и Ново-Савиновский районы, а также Азино-1, 10 микрорайон, жилые массивы Мирный и Дербышки.
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