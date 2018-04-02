В пасхальную ночь казанцев развезут по домам на спецавтобусах

В ночь с 7 на 8 апреля в храмах Казани пройдут пасхальные богослужения. Запланированы крестные ходы, в которых примут участие тысячи человек, рассказали на деловом понедельнике.

По окончании богослужений, в ночь с субботы на воскресенье, казанцы смогут уехать домой на общественном транспорте. От остановки «Центральный стадион» будут ходить специальные автобусы в Авиастроительный, Кировский и Ново-Савиновский районы, а также Азино-1, 10 микрорайон, жилые массивы Мирный и Дербышки.

Читайте также:

Вечером в синий цвет окрасятся фасады КАИ и «Ривьеры»