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«Ясеньке» исполнилось 25 лет
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«Ясеньке» исполнилось 25 лет 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
Ровно четверть века исполнилось одному из самых ярких творческих коллективов ЮЗАО — детскому фольклорному ансамблю «Ясенька». В честь праздничной даты в детской школе искусств № 11 состоялся большой концерт.
Поздравляя руководителей и участников коллектива, советник префекта ЮЗАО Нина Базарова отметила: для культурного явления 25 лет — это еще не срок, но, с другой стороны, немало трудов стоит сохранить творческий запал. Фольклор, по мнению Нины Николаевны, — такая многогранная область, в которой можно работать только с искренней любовью и без фальши.
Основатель и руководитель коллектива Светлана Мякишева рассказала, что за 25 лет в группе сменилось уже пять составов, а участников ансамбля зовут по-прежнему: мальчиков — «ясенями», девочек — «ясеньками». Сейчас своих детей заниматься в «Ясеньку» уже ведут выпускники самого первого набора.
В ансамбль «Ясенька» мечтают попасть девчонки и мальчишки не только района, но и округа, ведь это коллектив уже давно стал брендом Юго-Запада. За время существования фольклорный ансамбль завоевал семь «Гран-при» всероссийских и международных конкурсов и побывал с гастролями во многих странах, в том числе и в Южной Африке.
Геннадий МИХЕЕВ. Фото автора.
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