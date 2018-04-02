Как изменится налоговая политика в области с назначением нового руководителя

Вслед за арестом бывшего главного налоговика региона Владимира Шелепова были обнародованы неутешительные данные: за минувший год из Нижегородской области ушли 18,5 тысячи налогоплательщиков. Многие связывают это с методами прежнего руководства УФНС, на которые неоднократно жаловались предприниматели. Сменится ли курс при новом руководителе?

Бюджетный вариант

В новой должности Виктора Большакова представил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Андрей Батуркин . Он пожелал нижегородскому УФНС «не снижать планку» и поставил задачу на этот год: безболезненно перевести предпринимателей на использование контрольно-кассовой техники. Она станет обязательной для всех предприятий и индивидуальных предпринимателей.

При этом принимать бразды правления Большакову пришлось в ситуации, которую на той же официальной церемонии представления нового главы УФНС заместитель полпреда Президента России в ПФО Олег Машковцев назвал непростой. За последнее время уровень «налоговой миграции» из Нижегородской области вырос почти втрое: если в 2015 году регион покинули 6,5 тысячи налогоплательщиков, то в 2017-м — 18,5 тысячи. Вновь же зарегистрировались только 9 тысяч юрлиц. В результате, как пояснил Машковцев, темп роста объёма средств, собираемых в бюджет, в Нижегородской области был ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу.

— А Президент ставит задачи по пополнению бюджетов всех уровней, наращиванию экономического и налогового потенциала регионов, исполнению социальных обязательств, — напомнил заместитель приволжского полпреда. — Он говорит о том, что в каждом регионе нужно создавать комфортные налоговые условия для бизнеса, тем более это актуально для промышленной Нижегородской области.

Подчеркнув, что все бюджетные обязательства в регионе выполняются, и. о. вице-губернатора Евгений Люлин вместе с тем также признал:

— Для нас очень важны вопросы инвестиций, развития крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса. Последние пару лет здесь откровенно были проблемы. Жалобы шли потоком.

То, что бизнес «голосовал ногами», уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий объяснил методами прежнего руководства регионального УФНС.

— Нужно, конечно, бороться с обналичкой, с однодневками, — признаёт омбудсмен. — Но очень важно настроить работу так, чтобы районные инспекции принимали каждого. Потому что когда по два месяца предприниматели не могут попасть к руководству налоговой и узнать, почему счёт заблокирован, или 980 деклараций не приняты и нарушены права предпринимателей, — это безобразие.

Налоговый порок

К прежнему руководителю регионального УФНС Владимиру Шелепову у Павла Солодкого претензии имелись давно. Хотя начало нижегородского периода Шелепова было многообещающим. Он получил высокий пост, напомним, в июле 2015-го, — в 33 года. Шелепов вообще очень быстро сделал блестящую карьеру — до этого четыре года исполнял обязанности руководителя УФНС по Ростовской области . В Нижегородской его предшественником был Дмитрий Фотинов, к слову, сам, в свою очередь, сменивший на высоком посту Николая Полякова . Однако рекорд Николая Фёдоровича, руководившего нижегородскими мытарями 16 лет, Дмитрию Фотинову повторить не удалось — он оставался в этой должности 2,5 года. Произошла рокировка: Шелепова и Фотинова поменяли местами. Последний отправился руководить налоговой службой в Ростовскую область.

От молодого и перспективного Шелепова ждали улучшения собираемости налогов.

«Поскольку мы в первую очередь слуги закона и нашего государства, от нас, безусловно, требуются и жёсткость, и бескомпромиссность», — заявил Владимир Германович в одном из интервью.

Но понимал эти качества тогдашний глава регионального УФНС, видимо, по-своему.

В июле прошлого года, отчитываясь перед региональным парламентом, нижегородский бизнес-омбудсмен сообщил, что предприниматели жалуются на необоснованные штрафы, пени, аресты счетов, отказы по возмещению НДС, и ему приходится решать проблемы в ручном режиме, лично связываясь с Шелеповым. Сами же предприниматели, по словам Солодкого, получали от налоговиков отписки, или же ответом на претензии становилось просто молчание.

Поговаривали даже, будто в арсенале методов «налоговой опричнины» имелся и такой: опустить на кого-то пресс, но потом дать понять, что торг уместен…

Возвращение

При Шелепове своих постов лишились многие сотрудники из прежней команды (их должности получили протеже нового начальника из южных регионов). Поменял место работы и Виктор Большаков, занимавший при Дмитрии Фотинове пост заместителя руководителя УФНС. Опытный работник налоговой службы с почти 20-летним стажем, после смены руководства он стал замначальника контрольно-ревизионного управления администрации Нижнего Новгорода.

Карьера Владимира Шелепова в Нижегородской области оборвалась скандально: 17 марта он был взят под стражу по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Якобы один из предпринимателей передал ему 18 миллионов рублей за общее покровительство. Днём ранее Шелепов написал заявление об уходе с поста руководителя УФНС. Говорят, то, что высокую должность придётся оставить, ему дали понять ещё в конце февраля на коллегии налоговой службы в Москве . И, как выяснилось, уже 15 марта был подписан приказ о назначении нового руководителя управления. Выбор был сделан в пользу именно 44-летнего Виктора Большакова.

Уроженец Омска , он в 1996 году окончил Нижегородский госуниверситет по специальности «экономика и управление производством» (в 2017 году там же Большаков получил второй высшее образование по специальности «юриспруденция»). Работу в налоговой службе начинал в 1998 году простым инспектором.

После официального представления в новой должности 19 марта Большаков заявил:

— Есть закон, который нужно выполнять, но в то же время необходимо создать условия для бизнеса, в которых будет комфортно работать. Этим мы помогаем правильной конкуренции.

По поводу команды своего предшественника Большаков сообщил, что если кто-то «что-то чувствовал за собой», то уже уволился.

Омбудсмен Павел Солодкий, в свою очередь, призвал УФНС перейти к конструктивному сотрудничеству с бизнес-сообществом, от которого должен выиграть весь регион.