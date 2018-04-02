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Соглашение между Россией и Узбекистаном по мирному атому вступило в силу
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Соглашение между Россией и Узбекистаном по мирному атому вступило в силу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Межправительственное соглашение между Россией и Узбекистаном о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях вступило в силу в воскресенье, следует из текста этого документа, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.
Соглашение в конце 2017 года в столице Узбекистана подписали генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и заместитель премьер-министра Узбекистана Нодир Отажонов. Соглашение создает правовую основу для двустороннего взаимодействия между Россией и Узбекистаном в области мирного атома.
Перспективными для развития взаимовыгодного сотрудничества в документе обозначены такие направления, как создание и совершенствование национальной инфраструктуры и подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов в стране, а также их поддержка на протяжении всего жизненного цикла.
Также к возможным направлениям совместной работы отнесены разведка и разработка урановых месторождений с изучением минерально-сырьевой базы Узбекистана, рекультивация урановых хвостохранилищ, производство радиоактивных изотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, научные и фундаментальные исследования.
Соглашение предполагает формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.
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