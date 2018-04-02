Поликлиника на 600 посещений в смену в Химках получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано застройщику поликлиники на 600 посещений в смену, здание расположено в Химках . Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области — министра строительного комплекса Подмосковья Максима Фомина.

Минстроем «Застройщику АО «ПИК-регион» Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники на 600 посещений в смену, построенной в жилом районе Левобережный городского округа Химки», — приводятся в сообщении слова М. Фомина.

В пресс-службе подчеркнули, что в медицинском учреждении в Химках будут оказывать помощь как взрослым, так и детям.

«Здание поликлиники, расположенное по ул. Совхозная, имеет пять этажей, включая подземный. Его общая площадь составляет более 5 тыс. кв. м. Взрослое и детское отделения, каждое из которых рассчитано на 300 посещений в смену, оснащены отдельными входами, адаптированными для маломобильных групп населения», — указано в сообщении.

Отмечается, что лечебное учреждение оборудовано рентген-кабинетом и флюорографическим центром, также предусмотрено отделение стоматологии. Кроме того, в поликлинике будут функционировать экспресс-лаборатория, отделение лучевой диагностики, физиотерапии и многое другое. Помимо амбулаторного отделения, в поликлинике будет открыто консультационно-диагностическое отделение с дневным стационаром.

«Построенное медицинское учреждение включает в себя профилактическое и терапевтическое отделения, кабинеты функциональной диагностики, школьно-дошкольное отделение, отделения здорового ребенка и педиатрическое. Застройщик за счет собственных средств возвел здание и полностью оборудовал медицинское учреждение самыми передовыми медицинскими технологиями. На прилегающей территории медучреждения оборудованы паркинги как для посетителей, так и для персонала, а также места для отдыха. При реализации данного проекта учтены все необходимые условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения», — уточняется в сообщении.

М. Фомин напомнил, что строительство поликлиники началось в 2016 г. по просьбам жителей микрорайона. «Теперь новая поликлиника позволит жителям района Левобережный получать качественную медицинскую помощь рядом с домом, а району обеспечит полноценную сбалансированную инфраструктуру», — заключил М. Фомин.