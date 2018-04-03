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Кампания по информационной поддержке волонтерства в России начнется в мае
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Кампания по информационной поддержке волонтерства в России начнется в мае 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Большая кампания по информационной поддержке развития добровольчества в России начнется в мае. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС руководитель дирекции по проведению Года добровольца в РФ Ксения Разуваева.
"Мы планируем широкую рекламную компанию, начиная с мая. Посвящена она будет конкретным добровольцам, их личным историям успеха и добровольческим практикам", — сказала Разуваева.
Она рассказала, что в настоящий момент идет съемка документального фильма «Я — волонтер», который в декабре будет показан в 100 городах России, а также выйдет в эфир на одном из федеральных каналов. Кроме того, в рамках кампании запланирован выпуск серии роликов о волонтерах.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» в 2018 году. По словам президента, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.
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