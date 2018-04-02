Единая служба интеллектуальной собственности в России может появиться в мае 

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Единая служба, управляющая интеллектуальной собственностью в РФ, может появиться в мае, когда президент подпишет указ о структуре органов исполнительной власти, сказал первый вице-премьер Игорь Шувалов на совместном заседании Министерства экономического развития, Роспатента и правления Фонда «Сколково».
"Надеюсь, что сейчас, когда в мае будет подписан указ президента о структуре органов государственной власти, все же появится единая служба, управляющая интеллектуальной собственностью", — заявил он. Планы по созданию такой структуры существуют давно, но воплотить идею пока не удалось, добавл он.