Единая служба интеллектуальной собственности в России может появиться в мае

"Надеюсь, что сейчас, когда в мае будет подписан указ президента о структуре органов государственной власти, все же появится единая служба, управляющая интеллектуальной собственностью", — заявил он. Планы по созданию такой структуры существуют давно, но воплотить идею пока не удалось, добавл он.