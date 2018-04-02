Суд в Екатеринбурге отклонил иск к священнику, сравнившему Ленина с Гитлером

ЕКАТЕРИНБУРГ , 2 апреля. / ТАСС /. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду отклонил иск к протоиерею Евгению Попиченко, который в интервью сравнил Ленина с Гитлером, сообщила ТАСС помощник судьи Ольга Тафф.

Иск к священнику подал председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы и других силовых структур Свердловской области Николай Рябчевский после того, как Попиченко в одном из интервью на вопрос о переименовании улиц, названных в честь советских деятелей, сообщил журналистам, что «по сути одно и то же — Ленин и Гитлер…».

Рябчевский через суд потребовал от священника публичных извинений, так как, по мнению истца, высказывание протоиерея оскорбляет миллионы людей и направлено на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

"Суд рассмотрел иск к священнику и оставил его без удовлетворения, мотивировочная часть решения суда появится позже", — сказала Тафф.