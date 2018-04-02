Суд отказал ветерану в иске против уральского священника Евгения Попиченко

Верх-исетский районный суд Екатеринбурга отказал ветерану и полковнику в отставке Николаю Рябчевскому в иске против священнослужителя Евгения Попиченко. Общественника возмутило, что протоиерей сравнил вождя пролетариата Владимира Ленина с Адольфом Гитлером, сообщает в понедельник, 2 апреля, «АиФ-Урал»

Сторона ответчика выступила с заявлением, что для дальнейшего рассмотрения судебного иска не имеется предмета для обсуждения, и судья полностью с ними согласилась. Решение суда: в иске Николаю Рябчевскому отказать. Как передает корреспондент «АиФ-Урал», Николай Рябчевский не намерен обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции — Свердловском областном суде, но при этом выразил благодарность судье за то, что иск был принят и рассмотрен.

К слову, перед началом заседания активисты из ветеранов организовали пикет у здания Верх-Исетского райсуда. Около десяти человек выступили с плакатами «Нет десоветизации» и «Мы за ветеранов и В. И. Ленина», чтобы поддержать точку зрения оскорбленого полковника.

Как ранее сообщал «АиФ-Урал», история началась в начале марта этого года. Во время обсуждения проблемы переименования улиц Екатеринбурга на одном из православных телеканалов протоиерей Евгений Попиченко сравнил Владимира Ленина с Адольфом Гитлером, отметив, что весь вопрос заключается в привычке называть улицы, не вспоминая о злодеяниях тех, чьими именами они названы. «А чего бы нам не назвать улицу, например, в честь Шамиля Басаева или в честь Геббельса, или в честь Геринга? Это же по сути одно и то же — Ленин и Гитлер: их существо, их ненависть к человечеству, к людям, их „труды“, которые они понесли, причинив столько страданий, горя, крови… Они — как две стороны одной монеты», — заявил отец Евгений. Николая Рябчевского возмутило такое сравнение православного священнослужителя. В результате он подал иск в суд.

Уместно отметить, что на предварительное заседание пришел только сам истец. В суде ветеран пояснил позицию: на его взгляд, Владимир Ленин оказал только положительное влияние на жизнь страны, ведь, если бы не он, «у нас до сих пор была бы колониальная система на земле». Активист заверил, что речь отца Евгения была «оскорбительной», «не может остаться без внимания, а продвигаемая им идеология отказа от всего советского и истории страны деструктивна и подрывает основы патриотизма».