Гигантского лесного кота сняли на видео в Шотландии

Редчайшего лесного кота удалось снять с помощью камер организации Wildcat Haven в лесу Клешиндарроч в Шотландии.

Видеокамеры зафиксировали одного из крупнейших в мире котов в шотландском лесу Клешиндарроч. Популяция этого вида составляет 10-15 особей.

Редкого зверя удалось снять благодаря камере, установленной благотворительной организацией Wildcat Haven, занимающейся сохранением шотландских лесных котов. Кадры выложены в YouTube.

Длина тела кота от носа до кончика хвоста составляет 1,2 метра вместо обычных 45-80 сантиметров.

«Я не мог поверить своим глазам, когда впервые увидел этого кота, это огромный, прекрасный зверь», — отметил сотрудник Wildcat Haven Кев Белл.