Ещё
Гигантского лесного кота сняли на видео в Шотландии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гигантского лесного кота сняли на видео в Шотландии 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Редчайшего лесного кота удалось снять с помощью камер организации Wildcat Haven в лесу Клешиндарроч в Шотландии.
Видеокамеры зафиксировали одного из крупнейших в мире котов в шотландском лесу Клешиндарроч. Популяция этого вида составляет 10-15 особей.
Редкого зверя удалось снять благодаря камере, установленной благотворительной организацией Wildcat Haven, занимающейся сохранением шотландских лесных котов. Кадры выложены в YouTube.
Длина тела кота от носа до кончика хвоста составляет 1,2 метра вместо обычных 45-80 сантиметров.
«Я не мог поверить своим глазам, когда впервые увидел этого кота, это огромный, прекрасный зверь», — отметил сотрудник Wildcat Haven Кев Белл.
ТК «Звезда»: последние новости
Tesla Motors приближается к банкротству Юлия Скрипаль пришла в себя и может говорить В Индии пропал российский турист
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля153
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России464
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве13
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»351
Дрон «Почты России» врезался в дом82
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
00:38
Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
Политика
01:00
МЦК перевезло более 10 млн пассажиров в марте
Новости Москвы
02:55
В Москве внезапно наступит май
Погода Новости Москвы
03:37
Картонного Слуцкого посадили в автозак
Политика
03:02
Жириновский приветствовал отставку Тулеева
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение