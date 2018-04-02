Дворец творчества детей и молодежи на площади Колумба в ЗелАО отремонтирует победитель аукциона

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

«Будущему подрядчику предстоит провести общестроительные, отделочные и электромонтажные работы, заменить системы водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. Необходимо отремонтировать фасады и кровли здания, а также обеспечить доступ для инвалидов. Капитальный ремонт планируется выполнить за шесть месяцев с момента заключения контракта. Подрядная организация должна гарантировать качество выполненных работ в течение двух лет», — отметили в сообщении.

Руководитель Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи Павел Беккер отметил, что все площади дворца используются. В утреннее время — для дошкольников, в дневное — для учащихся в школах. Также на территории дворца проходят мероприятия в рамках проекта «Активное долголетие» для пенсионеров.

«Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи построен до 1989 г. по индивидуальному проекту. Дворец представляет собой трехэтажное здание с подвалом, общая площадь составляет более 14 тыс. кв. м. Проведение капитального ремонта привлечет еще больше желающих учеников», — говорится в сообщении.

Начальная стоимость контракта составляет 334 млн руб. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 9 апреля. Аукцион состоится 16 апреля 2017 г.