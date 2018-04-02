В ГД внесен закон о блокировке в сети порочащих честь и достоинство данных

Законопроект об ограничении доступа в интернете к сведениям, порочащим честь и достоинства физического или юридического лица, внесен в нижнюю палату парламента депутатами из «Единой России»

Авторы инициативы предлагают внести соответствующие изменения в действующее законодательство.

Так в документе сказано, что человек, распространивший порочащие сведения в сети, обязан в установленный судом срок удалить из сети данные.

Если информация не будет удалена, судебный пристав-исполнитель вынесет постановление о блокировке в интернете этой информации.