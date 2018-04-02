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В ГД внесен закон о блокировке в сети порочащих честь и достоинство данных
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В ГД внесен закон о блокировке в сети порочащих честь и достоинство данных 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Законопроект об ограничении доступа в интернете к сведениям, порочащим честь и достоинства физического или юридического лица, внесен в нижнюю палату парламента депутатами из «Единой России».
Авторы инициативы предлагают внести соответствующие изменения в действующее законодательство.
Так в документе сказано, что человек, распространивший порочащие сведения в сети, обязан в установленный судом срок удалить из сети данные.
Если информация не будет удалена, судебный пристав-исполнитель вынесет постановление о блокировке в интернете этой информации.
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