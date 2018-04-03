Комитет ГД поддержал проект о блокировке в интернете порочащих честь данных

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица.

Группа депутатов от "Единой России" в понедельник внесла в Думу проект, по которому, если лицо, распространившее не соответствующие действительности сведения, по истечении срока, установленного для добровольного исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении доступных в интернете сведений, не удалило их, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа в интернете к порочащим честь и достоинство сведениям.

"Очень длительный процесс исполнения этой категории дел в связи с тем, что имеющийся инструментарий в виде штрафов, которые накладываются на физических и юридических лиц, к сожалению, недостаточно эффективен", — заявил на заседании комитета заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Игорь Савенко.

По его словам, необходимо создание механизма, который предусматривает возможность исполнения судебными приставами решения суда без участия лица, опубликовавшего данные, порочащие честь и достоинство. «Таким образом, по нашему мнению, принятие законопроекта даст эффективный и достаточно оперативный инструментарий судебным приставам для исполнения такой категории дел», — отметил Савенко.