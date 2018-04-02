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В Югре спасатели готовятся взрывать лед для предотвращения половодья
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В Югре спасатели готовятся взрывать лед для предотвращения половодья 

АиФ Югра 29 минут назад
Фото: АиФ Югра
Первые взрывы на реках Югры спасатели КУ «Центроспас-Югория» проведут уже 4 апреля в Ханты-Мансийском районе, а именно в районе Реполовских Юрт.
11 апреля — в Нижневартовском районе недалеко от поселков Соснино, Реполово, 18 апреля взрывы прогремят на нялинской переправе и переправе близ поселка Кирпичный Ханты-Мансийского района.
Взрывные работы ведутся исходя из анализа ледовой обстановки участков рек, на тех районах, где возможно образование ледовых заторов.
В проведении взрывных работ будут задействовано 18 спасателей учреждения «Центроспас-Югория», 14 единиц аварийно-спасательной техники и вертолёт МИ-8. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, взрывные работы на реках Ханты-Мансийского автономного округа проводятся с целью избежание половодья и затопления поселков и деревень. Ранее сообщалось, что в зоне риска подтопления в Югре находятся 44 населенных пункта.
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