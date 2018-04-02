В Югре спасатели готовятся взрывать лед для предотвращения половодья

Первые взрывы на реках Югры спасатели КУ «Центроспас-Югория» проведут уже 4 апреля в Ханты-Мансийском районе, а именно в районе Реполовских Юрт.

11 апреля — в Нижневартовском районе недалеко от поселков Соснино, Реполово, 18 апреля взрывы прогремят на нялинской переправе и переправе близ поселка Кирпичный Ханты-Мансийского района.

Взрывные работы ведутся исходя из анализа ледовой обстановки участков рек, на тех районах, где возможно образование ледовых заторов.

В проведении взрывных работ будут задействовано 18 спасателей учреждения «Центроспас-Югория», 14 единиц аварийно-спасательной техники и вертолёт МИ-8. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, взрывные работы на реках Ханты-Мансийского автономного округа проводятся с целью избежание половодья и затопления поселков и деревень. Ранее сообщалось, что в зоне риска подтопления в Югре находятся 44 населенных пункта.