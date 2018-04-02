Рабочий отсудил 370 тыс. руб у воронежской компании за трудовое увечье

Рабочий воронежской строительной организации отсудил у работодателя 370 тысяч рублей за трудовое увечье, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 2 апреля.

Рабочий занимался монтажом стальных и железобетонных конструкций. В результате несчастного случая на производстве он получил трудовое увечье и стал инвалидом третьей группы.

«Из акта о несчастном случае на производстве следует, что по заданию прораба пострадавший занимался на территории строительного объекта перемещением поддонов с кирпичами с помощью грузоподъемного крана. В момент, когда рабочий еще не успел как следует закрепить груз, крановщица начала подъем кирпичей. В результате поддоны с кирпичом опрокинулись и засыпали монтажника», — сообщили в ведомстве.

Причиной несчастного случая на производстве стала неудовлетворительная организация производства работ. Лицами, допустившими нарушения требований охраны труда и техники безопасности, являются должностные лица работодателя — ООО «ИП КИТ».