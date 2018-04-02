Юлия Ковальчук призналась в любви к Владимиру Преснякову

Девушка призналась, что считает Преснякова не просто талантливым музыкантом, а настоящим музыкальным гением, потрясающим мужем, отцом и невероятной теплоты души именинником.

"Как неуловимый и вечно движущийся Голландец! Обожаем всей семьей! Завидуем вечной молодости и внутренней свободе!" — призналась девушка. Многие подписчики Ковальчук оценили, что в свои 50 Пресняков действительно потрясающе выглядит и работает, как в молодости.

Читатели Ковальчук присоединились к поздравлениям и пожелали имениннику еще столько же лет радовать любителей музыки хорошими песнями и новыми хитами.