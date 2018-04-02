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«Потеплеет — работа ускорится»: в Челябинске начался ямочный ремонт
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«Потеплеет — работа ускорится»: в Челябинске начался ямочный ремонт 

74.ru 32 минуты назад
Фото: 74.ru
В Челябинске приступили к ремонту дорог. Первый в списке — Свердловский проспект, там дорожники ликвидируют ямы. Об этом сообщил на аппаратном совещании 2 апреля глава города Евгений Тефтелев.
— Полный перечень дорог утверждён. Ремонт начался на Свердловском проспекте. К сожалению, погода пока не очень, но как только она улучшится, темпы ямочного ремонта ускорятся, — заявил Евгений Тефтелев. — Идеально, когда температура плюсовая. Но и при -5 можно работать. Современные технологии это позволяют, хотя жители города нас часто за это критикуют.
В этом году челябинские дорожники закончат строительство дорог на въезде в микрорайоны Чурилово, «Парковый» и «Парковый-2». Какие еще дороги отремонтируют в 2018 году — читайте в нашем материале.
В целом на Южном Урале по федеральной программе отремонтируют 50 объектов, из них 39 — региональные и муниципальные дороги. На это выделено два миллиарда рублей, 700 миллионов из которых — Челябинску. Деньги потратят на приведение в порядок 44 километров уличной сети города и 98 километров региональных дорог.
Как и в прошлом сезоне, дорожники будут использовать щебёночно-мастичный асфальтобетон, который, по словам властей, хорошо зарекомендовал себя.
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