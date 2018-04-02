«Российская летопись»: зачем Петру понадобился «всепьянейший собор»

До назначения в 1677 году учителем Петра Зотов прошел обычную карьеру московского допетровского чиновника: служил в различных приказах, министерствах, в современном понимании.

Учителей к царевичам, как свидетельствует писатель того времени Григорий Котошихин, выбирали из приказных дьяков — «учительных людей тихих, кротких и небражников».

Историк В. О. Ключевский, говоря о Зотове, признает его и учительным, и добропорядочным. Но почему-то отказывает дьяку в воздержании от вина. Это, на мой взгляд, несправедливо. Ключевский не приводит никаких свидетельств современников о пристрастии молодого Зотова к вину. Историк лишь замечает, что впоследствии Петр I назначил своего учителя «князем-папой Всепьянейшего собора». Но это было значительно позднее. А в 1677 году — с какой стати царице и ее окружению назначать учителем к Петру пьющего дьяка? Могли было вполне найти и непьющего. Тем более что Зотов ничем не выделялся из среды прочих приказных и был очень далек от царских палат. Так что, надо признать, что в данном случае Зотов, если так можно выразиться, оклеветан Ключевским. Историк попросту экстраполировал известное будущее Зотова на его же неизвестное прошлое.

Миниатюра из книги П. Крекшина «Лицевой список жития Петра Великого» «Дьяк Никита Зотов обучает Петра I фортификации и военному делу » (1680 г.) Но вернемся в 1677 год, когда 33-летний дьяк Аникита Зотов был приставлен учителем к 5-летнему царевичу Петру. Испытание Зотова проводил сам Симеон Полоцкий — знаменитый ученый и богослов. Экзамен прошел успешно. Взыскательный Полоцкий признал дьяка в науках твердым и во взглядах богобоязненным. Чему учил Зотов Петра? Ну, конечно, грамоте, чтению божественных книг — Новый Завет, Часослов, Псалтырь, а также ряда сборников, называвшихся «Потешными книгами с кунштами», то есть с картинками. Эти книги были своеобразным сводом всемирной истории и географии.

Ученик сильно привязался к учителю. С тех пор они стали неразлучны. В 1701 году Петр назначил Зотова ближним советником и генерал-президентом ближней канцелярии. В тогдашней государственной иерархии это был второй пост после князя-кесаря, который носил князь Ромодановский. И тогда же по желанию царя бывший учитель стал «князем-папой всешутейшего и всепьянейшего собора». А также «всея Яузы и всего Кокуя патриархом».

Ключевский пишет: «Петр старался облечь свой разгул с соратниками в канцелярские формы, сделать его постоянным учреждением. Так возник всепьянейший собор во главе с князем-папой. При нем был конклав 12-ти кардиналов, отъявленных пьяниц и обжор, с огромным штатом таких же епископов, архимандритов и других духовных чинов, носивших такие непотребные прозвища, что они ни при каких условиях не могут быть оглашены в печати»…

Петр носил в этом соборе сан протодьякона и сам сочинил для него устав. В этом уставе определены были до мельчайших подробностей чины избрания и постановления «папы» и других лиц пьяной иерархии. Первейшей заповедью собора было напиваться каждодневно и не ложиться спать трезвыми. Ключевский делает вывод: «Это была неприличнейшая пародия церковной иерархии и церковного богослужения, казавшаяся набожным людям пагубой души, вероотступлением»…

Портрет Петра ПервогоОткуда появились такие кощунственные выходки Петра по отношению к православной церкви ? Тут, конечно, сказалось влияние Немецкой слободы, в основе своей протестантской. Историки также пишут, что царь, посетив Англию , остался в восхищении от тамошнего устройства церкви, находящегося в подчинении у светской власти. Тогда-то Петр, наверно, и задумался о введении в России синодального устройства церкви. И начал он, как и впоследствии большевики, с антицерковной пропаганды. А наглядным ее воплощением и стал всепьянейший собор. Большевики пошли даже дальше — организовали Союз воинствующих безбожников. А что, по сути, вышло? Атеизм стал новой религией. Они просто возвели неверие в веру. Что можно придумать более нелепое?

Что касается опять же всепьянейшего собора. Петр и тут не был оригинален. Современная ему Европа вовсю боролась с папским престолом. Все кощунственные выходки Петра против православной церкви напоминают сатирические выпады протестантов против католического Рима . Те ругали папу, а Петр целил в патриаршество. Вот и вся разница. Так что со стороны Петра все эти всепьянейшие соборы были просто плагиатом. В нынешние времена его бы потянули в суд за нарушение авторских прав…

А в итоге все эти петровские фантазии вылились в грандиозные попойки. По свидетельству современников, на петровских гульбищах некоторые даже умирали от непомерного количества выпитого. Тогда же о смертельном уровне промилле не ведали…

Сохранился портрет Аникиты Зотова. На нем изображен немолодой человек, с грубоватыми чертами лица, в простом платье, с непокрытой головой. Царь сделал ему немало подарков. Зотов даже был возведен в графское достоинство, хотя потом Петр запретил его сыновьям пользоваться титулом.

Впрочем, судя по всему, бывший ученик больше глумился над Зотовым, нежели испытывал к нему простое и вполне понятное и естественное в данном случае чувство благодарности. Апофеозом издевательских фантазий Петра стало устройство в 1715 году свадьбы бывшего царского учителя. Причем незадолго до этого старый Зотов умолял царя отпустить его на покой в Москву , где хотел постричься в монахи. Петр не внял мольбам и женил 70-летнего старика на некоей разбитной вдове Стремоуховой. Шутовской свадьбе предшествовало вполне серьезное венчание у могил царей и великих князей в Архангельском соборе Кремля. Брак оказался непродолжительным: через три года Аникита Зотов скончался…

В этом выпуске вы также услышите:

— Камергер Резанов. Подлинная история «Юноны» и «Авось».

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