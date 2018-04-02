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Transavia предложила снова отправиться на отдых и переснять неудачные фото
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Transavia предложила снова отправиться на отдых и переснять неудачные фото 

Sostav.ru 31 минуту назад
Фото: Sostav.ru
Статистика и бытовые наблюдения неумолимы: даже на отдыхе мы не расстаемся с нашими смартфонами. И не только для оперативной связи с друзьями, которые, затаив дыхание, ждут красивых фото из путешествий.
Огромное количество времени занимает и сам процесс съемки — люди проводят часы у Пизанской башни, но вовсе не из-за любви к итальяснкой архитектуре. Повезло, если из сотни плохих фото удастся выбрать что-то относительно удачное.
Для таких горе-фотографов авиакомпания Transavia запустила интересный конкурс.
Transavia — нидерландская бюджетная авиакомпания, входящая в холдинг Air France-KLM. Компания настаивает на том, что неудачные фото тоже имеют право быть опубликованными. Загрузив свои худшие фото с отдыха, каждый может получить шанс вернуться в этот город и попробовать сфотографироваться снова.
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Фото из путешествий должны быть опубликованы под тегом #VeryBadPic, худшее получит приз — билеты на двоих от Transavia в место съемки.
Рекламную кампанию создавало французское агентство HUMANSEVEN (HMN7).
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