Поищите в своих архивах: пермяков просят поделиться воспоминаниями и фотографиями родного города

Пермякам предлагают поделиться воспоминаниями и историческими фотографиями города. Все это затем опубликуют на сайте городского архива.

Участие в акции «Подари городу историю» могут принять все желающие. Для этого достаточно выслать в городской архив свои воспоминания, связанные с городом, которые обязательно должны быть подкреплены документами или фотографиями.

— При предоставлении материалов следует указать возраст участника, — обращают внимание организаторы акции. — Прислать свои воспоминания можно по почте (614068, проезд Якуба Коласа, 5), по электронной почте mbu-arkhiv@gorodperm.ru, социальной сети или принести лично в архив.

Акция «Подари городу историю» проводится второй год подряд. В 2017 году пермяки предоставили архиву свои воспоминания, фотографии, аудиозаписи, видеосюжеты. Участие в ней приняли десятки горожан разных возрастов и профессий. С их работами можно ознакомиться на сайте архива во вкладке «Читальный зал» — «Воспоминания. Дневники. Письма». В этом году акция приурочена к 295-летию Перми

С 4 по 6 апреля пермяки смогут принять участие в фотопроекте «Живая Победа. История войны в лицах».