Mitsubishi рассказала, как правильно называть марку на русском

Mitsubishi — одна из немногих марок, в отношении которой в России ведутся споры: как правильно писать и произносить ее название? Встречаются разные варианты: «Мицубиси», «Мицубиши», «Митсубиси», «Митсубиши». Споры вышли за рамки русскоязычного мира и потребовали официального решения на уровне головной штаб-квартиры.

Существуют два подхода. По системе Хэпбёрна, популяризатора одной из форм романизации японского языка, название произносится «Митсубиши». Лингвист и востоковед Поливанов первым разработал систему записи японских слов кириллицей. Согласно ему, правильнее произносить «Митсубиси». При этом официальная позиция российского представительства бренда склонялась к первому варианту, журналистов — ко второму.