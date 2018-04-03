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Mitsubishi рассказала, как правильно называть марку на русском
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Mitsubishi рассказала, как правильно называть марку на русском 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Mitsubishi — одна из немногих марок, в отношении которой в России ведутся споры: как правильно писать и произносить ее название? Встречаются разные варианты: «Мицубиси», «Мицубиши», «Митсубиси», «Митсубиши». Споры вышли за рамки русскоязычного мира и потребовали официального решения на уровне головной штаб-квартиры.
Существуют два подхода. По системе Хэпбёрна, популяризатора одной из форм романизации японского языка, название произносится «Митсубиши». Лингвист и востоковед Поливанов первым разработал систему записи японских слов кириллицей. Согласно ему, правильнее произносить «Митсубиси». При этом официальная позиция российского представительства бренда склонялась к первому варианту, журналистов — ко второму.
«В соответствии с новыми стандартами название марки и дилерского центра должны быть на языке той страны, в которой они находятся. Таким образом, привычное Mitsubishi Motors станет еще более понятным и близким русскоговорящему населению, трансформировавшись в «Митсубиши Моторс». ООО «ММС Рус» выражает надежду, на то что теперь все споры о произношении наконец прекратятся, а благодаря подобной транслитерации японская марка станет еще популярнее и ближе населению нашей страны», — говорится в распространенном компанией пресс-релизе.
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