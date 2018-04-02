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Благоустройство скверов и дворов в Красноярске начнется с июня
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Благоустройство скверов и дворов в Красноярске начнется с июня 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сергей Еремин на совещании рассказал, что сейчас в городе идет ревизия дворов, отремонтированных в прошлом году: «Нельзя забывать о том, что у подрядных организаций есть гарантийные обязательства. Все дефекты, выявленные после зимнего периода, необходимо устранить. Главы районов должны держать этот вопрос на личном контроле, как и всю программу благоустройства».
По 11 скверам, которые благоустроят в этом году, к середине апреля будет разработана проектно-сметная документация, потом пройудт конкурсы по выбору подрядчиков. А сами работы начнутся в июне. На благоустройство каждого сквера заложено по 10-11 млн рублей.
«Некоторые объекты благоустройства являются крупными, поэтому их обновление будет поэтапным. Пока проходят конкурсные процедуры, главы районов должны объяснять горожанам, что именно будет сделано», — сказал Сергей Еремин.
Кроме того, летом будут приведены в порядок еще четыре общественных пространста — победители проекта «Инициативное бюджетирование». Это скверы «Львовский» (ул. Львовская, 44), «Добрый» (ул. Новосибирская, 39а), территория по ул. Молокова, 8, детская площадка «Уютный дворик» в районе домов по ул. Карла Маркса, 19, 21, ул. Дубровинского, 50).
На совещании обсуждалось и озеленение Красноярска, посадка в городе деревьев. Всего запланировано высадить 12 тысяч крупномерных деревьев, в основном вдоль магистральных улиц города и гостевых трасс.
Сергей Ерёмин поручил высадить дополнительные крупномеры в скверах, которые будут благоустраиваться.
Основные работы по благоустройству Красноярска должны быть выполнены к 25 августа. Посадка деревьев запланирована на сентябрь-октябрь.
Фото: пресс-служба мэрии
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