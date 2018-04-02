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В Сочи пограничники задержали иностранца с подделкой в паспорте
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В Сочи пограничники задержали иностранца с подделкой в паспорте 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 2 апр. — Новая Кубань. В Сочи сотрудники пограничной службы обнаружили в паспорте 41-летнего уроженца одной из республик Центральной Азии подделку. Иностранец самостоятельно изменил в документе данные о сроке действия паспорта на территории иностранного государства. Согласно российскому законодательству подобный документ автоматически признается недействительным.
В отношении мужчины была заведено административное дело. Суд назначил правонарушителю штраф и административное выдворение, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
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