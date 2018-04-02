В Сочи пограничники задержали иностранца с подделкой в паспорте

Краснодар . 2 апр. — Новая Кубань. В Сочи сотрудники пограничной службы обнаружили в паспорте 41-летнего уроженца одной из республик Центральной Азии подделку. Иностранец самостоятельно изменил в документе данные о сроке действия паспорта на территории иностранного государства. Согласно российскому законодательству подобный документ автоматически признается недействительным. В отношении мужчины была заведено административное дело. Суд назначил правонарушителю штраф и административное выдворение, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.