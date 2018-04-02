«Москва превратилась в громадный финансовый котел»

«В России огромные „разрывы“ в регионах по уровню жизни, по доходам на душу населения и, самое печальное, — по продолжительности жизни. Я вижу до 10 зон национального бедствия в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Северо-Западе России и другие. Там очень низкая продолжительность жизни, крайне мал валовой региональный продукт на душу населения. Хотя есть очень успешные „отдаленные местности“. Скажем, там, где добывают сырье, топливо.

Сахалин — тяжеловатое место, потому что по региональному продукту на душу населения он номер один в России, но по продолжительности жизни этот регион — в последней десятке. Именно такие „разрывы“ нужно обсуждать. Важно заниматься регионами, которые находятся в конце списка, где ожидаемая продолжительность жизни 64 — 68 лет (средняя по России — 72,6 лет в 2017 году, Москва — 77 лет). Быстро развивающимся регионам следует помогать и стимулировать их, а тех, кому хуже всего, нужно вытаскивать наверх.

В России существует общая проблема — человеческое, материальное и денежное опустынивание исторического ядра России. Это центральная Россия, Северо-Запад. Если не брать в расчет Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, то число людей, которые живут на этих территориях, меньше чем было в 1917 году. Идет вымирание малых и средних поселений, стягивание в большие города. Прежде всего, в московскую агломерацию. Уход в крупнейшие центры — огромная проблема. Необходимо стимулирование мобильности, прежде всего, молодых семей. Им нужно больше возможностей перемещаться по территории России, чтобы быть активным там, где тебе этого хочется.

Правильнее было бы свободней рассредотачиваться по территории России, иметь право выбора при хорошем качестве жизни не только там, где на пятачке земли живут миллионы. За этим проблемы социальной инфраструктуры, массовой жилищной ипотеки, высококвалифицированных рабочих мест. Я так это называю — „Двухэтажная Россия“, которая должна иметь право на существование.

Если есть природная рента в одних регионах (нефть, газ, металлы и т.п.) и ее нет — в других, она неизбежно будет перераспределяться через центральный бюджет по дефицитным регионам. Но это должно быть не только в логике „дележки сжимающегося пирога“ (это само собой), но еще и в такой форме, чтобы стимулировался рост в каждом регионе, с целью приращения общего экономического пирога.

Сегодня больше всего регионы зависят от того, смогут они или не смогут получить кусок в федеральном центре. Вот если ты возьмешь большой федеральный проект на себя, ты как бы „в шоколаде“. Конечно, пусть будет перераспределение ренты. Но обязательно должна быть механика, когда больше, чем сегодня, денег остается в регионе, когда местная власть имеет больше самостоятельности в распоряжении средствами, возникающими у нее на территории.

Регионы ощущают дефицит финансовых ресурсов как в рамках бюджета, так и в рамках „местных“ денежных накоплений. Изъятие налогов и квази-налогов в центр избыточно. Москва превратилась в большой финансовый котел, где денежные ресурсы компаний, населения, которые образуются на местах, через систему банков попадают в столицу, там во всё большей степени накапливаются и затем перераспределяются в регионы. Возвращается меньше средств, чем нужно, особенно — через кредиты — среднему и малому бизнесу.

Проблема — избыточный централизм и сверхконцентрация ресурсов, который заложены в модели экономики России. Например, в Москве и Московском регионе, по статистике ЦБР, сосредоточено более 87% остатков средств коммерческих банков на их счетах в центральном банке. В начале 2000-х годов этот показатель был чуть выше 55 процентов, и мы считали, что это много».

Фото: Дмитрий Алексеев.