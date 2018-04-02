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Разговор о космонавтике пройдет в библиотеке имени Михаила Светлова
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Разговор о космонавтике пройдет в библиотеке имени Михаила Светлова 

Управа Пресненского района города Москвы 41 минуту назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Лекция на тему космонавтики пройдет 12 апреля в библиотеке имени Михаила Светлова.
В этот день, 57 лет назад, Юрий Гагарин совершил орбитальный полет планеты Земля.
— Лекцию проведет сотрудник лаборатории аэрокосмической инженерии Московского государственного университета Антон Рогачев. Участники мероприятия узнают какие современные технологии применяются в  области космонавтики. Кроме того, гости услышат об образовательных программах, которые позволяют выработать навыки конструирования, — рассказали в библиотеке.
Отметим, что лекция состоится в рамках проекта «Инженерная среда». Он создан при участии сотрудников Московского политехнического университета.
Мероприятие начнется в 16:00 по адресу: улица Большая Садовая, дом 1.
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