Разговор о космонавтике пройдет в библиотеке имени Михаила Светлова

Лекция на тему космонавтики пройдет 12 апреля в библиотеке имени Михаила Светлова

В этот день, 57 лет назад, Юрий Гагарин совершил орбитальный полет планеты Земля.

— Лекцию проведет сотрудник лаборатории аэрокосмической инженерии Московского государственного университета Антон Рогачев. Участники мероприятия узнают какие современные технологии применяются в области космонавтики. Кроме того, гости услышат об образовательных программах, которые позволяют выработать навыки конструирования, — рассказали в библиотеке.

Отметим, что лекция состоится в рамках проекта «Инженерная среда». Он создан при участии сотрудников Московского политехнического университета.

Мероприятие начнется в 16:00 по адресу: улица Большая Садовая, дом 1.