Стартовал военный призыв: костромичей будут консультировать бесплатно

Костромской области стартовал весенний призыв 2018 года, узнал KOSTROMA.TODAY. Он продлится до 15 июля.

Напомним, что в армию призывают юношей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих действующих отсрочек и убеждений, противоречащих несению военной службы.

В прошлом году из Костромы отправились служить 253 новобранца.

Во время весеннего призыва Комитет солдатских матерей Костромской области готов бесплатно консультировать призывников и их родителей.

По вторникам и четвергам с 16:00 до 18:00 специалисты комитета приглашают на бесплатные консультации по адресу: Кострома, ул. Симановского, д. 16а, оф. 3.

Ежедневно работает «горячая линия»: +7 910 9208252. Подробные материалы для призывников опубликованы на сайте Комитета солдатских матерей: http://ksm-kostroma.org