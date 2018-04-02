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Стартовал военный призыв: костромичей будут консультировать бесплатно
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Стартовал военный призыв: костромичей будут консультировать бесплатно 

Kostroma.Today 42 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромской области стартовал весенний призыв 2018 года, узнал KOSTROMA.TODAY. Он продлится до 15 июля.
Напомним, что в армию призывают юношей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих действующих отсрочек и убеждений, противоречащих несению военной службы.
В прошлом году из Костромы отправились служить 253 новобранца.
Во время весеннего призыва Комитет солдатских матерей Костромской области готов бесплатно консультировать призывников и их родителей.
По вторникам и четвергам с 16:00 до 18:00 специалисты комитета приглашают на бесплатные консультации по адресу: Кострома, ул. Симановского, д. 16а, оф. 3.
Ежедневно работает «горячая линия»: +7 910 9208252. Подробные материалы для призывников опубликованы на сайте Комитета солдатских матерей: http://ksm-kostroma.org
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