Власть и бизнес: как Дональд Трамп пытается усидеть на всех стульях 

Поэтому, если задуматься над тем, как Трампы собираются удержать доходного арендатора, Дональд Трамп вместе с сыном Эриком сейчас вполне могут обсуждать с правительством Китая, сколько миллионов долларов оно должно заплатить действующему президенту Соединенных Штатов. С другой стороны, вопрос, возможно, успели уже уладить, ведь в начале предвыборной кампании в сентябре 2015-го Трамп, на тот момент только кандидат, похвастался редакции Forbes, что договор аренды он «возобновил».

Это представляет собой беспрецедентный для американской истории конфликт интересов, однако ничего неожиданного. Отцы-основатели, стоявшие у истоков независимости Штатов, предвидели возникновение подобных ситуаций, и в Конституции, а именно в статье «О вознаграждениях», запретили официальным лицам Соединенных Штатов принимать подарки, титулы или «вознаграждения» от иностранных правительств. В 75-й записке Федералиста Александр Гамильтон обозначил угрозу следующим образом: «Алчный может соблазниться предать интересы государства ради приобретения богатства».

Эксперты спорят с момента победы Трампа на выборах о том, что именно подразумевается под «вознаграждением».

Все деньги президента

Но это все цветочки. Настоящие деньги империя Трампа получает от крупных коммерческих корпораций, таких как китайский государственный банк. В совокупности, по оценкам Forbes, такие арендаторы ежегодно выплачивают президенту около $175 млн, и делают они это анонимно. Федеральные законы, к слову, не предполагают дополнительных требований к президенту, если ранее тот сколачивал состояние на недвижимости. От Трампа хотят, чтобы он публично раскрыл данные о подставных компаниях в своем владении, но почему-то не спрашивают его о сотнях предприятий из которых на счета Trump Organization перечисляются денежные средства или хотя бы о финансовых масштабах его бизнес-империи.

Список арендаторов Трампа

Поэтому мы создали собственный список. В него вошли 164 арендатора практически из всех сфер бизнеса со всего земного шара, размер выплат от которых мы оценивали по данным записей о собственности, долговых расписок, а также отталкиваясь от оценок различных экспертов недвижимости. Когда арендаторы отказывались сообщать, какую площадь арендуют, мы приходили лично и прикидывали площадь самостоятельно.

Не обошлось без трудностей: на следующий день после того, как мы направили вопросы в Trump Organization, двое охранников выдворили репортера Forbes из торгового центра, находящегося на территории организации. Не имея возможности получить более детальной информации, мы пришли к выводу, что арендаторы платят столько же, сколько собственники обычно просят в среднем по рынку аналогичной недвижимости. Мы полагаем, что таким образом выяснили происхождение около 75% всего заработка президента от сдачи помещений в аренду.

Цифры получились впечатляющие: $21 млн здесь, $12 млн там и т.д. А еще более интересными оказались имена: по меньшей мере 36 арендаторов Трампа имеют с правительством Соединенных Штатов тесные связи. В их число входят и компании-подрядчики, и лоббистские организации, и коммерческие компании.

Насколько там все запутано? Редакция Forbes выяснила подробности одной сделки, о которой прежде не было известно.

Согласно тому договору, правительство США платит за аренду недвижимости ее владельцу, а поскольку владельцем является Дональд Трамп, получилось, что он сдал собственность в аренду самому себе.

Влияние корпораций

Остается единственный вопрос: насколько сильно бизнес повлиял на решения правительства, если такое действительно имело место? Точный ответ дать очень и очень затруднительно. Walgreens Boots Alliance утверждают, что никакой связи нет и что свои интересы они лоббировали совсем не из-за заключения сделки. Но даже если Трамп действительно не стремился к какой-либо собственной выгоде или если с его стороны на исход дела не было прямого влияния, во всей ситуации все равно прослеживается некий конфликт интересов. Компании прекрасно знают, что их арендодатель — президент. Кроме того, намерения и мотивы законодателей в области конкурентного регулирования, как бы ни благородны и честны они ни были, понять тоже довольно трудно, — особенно учитывая то, что работают они с президентом, который превыше всего ценит личную преданность.

Отличным примером здесь могут послужить банки. Capital One арендует коммерческие площади на первых этажах кондоминиума Дональда Трампа на Парк-авеню, а министерства юстиции и финансов при этом расследуют программу банка против отмывания денег. Четыре года тому назад министерство юстиции согласилось на внесудебное урегулирование спора с Bank of America , крупнейшим арендатором к бизнес-комплексе на Калифорния-стрит в Сан-Франциско , где Трамп владеет долей 30%. Сумма сделки была просто невероятная — $17 млрд, а за аренду Трамп ежегодно получает от Bank of America $18 млн Как и все крупные банки, Bank of America остается под пристальным надзором федеральных властей. В декабре такие арендаторы недвижимости Трампа, как швейцарский финансовый холдинг UBS, британский Barclays и американский JPMorgan, а также кредитор президента Deutsche Bank , получили послабления от министерства труда США, которые позволяют им частично избежать наказания за незаконные махинации с процентными ставками и курсом обмена валют.